Макрон назвал признание Палестины единственным путем к миру на Ближнем Востоке

По словам президента Франции, также необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает признание палестинского государства единственным способом достичь мира на Ближнем Востоке.

"Мы вместе работаем над тем, чтобы признать палестинское государство. Принятие этого политического решения - это единственный путь к миру", - сказал Макрон, выступая в британском парламенте.

По его словам, также необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа. "Бесконечная война без стратегической цели представляет собой огромную угрозу для региона и для всеобщей безопасности", - заметил французский лидер.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа. По данным властей Газы, общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года превысило 57,5 тыс., пострадали свыше 136,8 тыс. палестинцев.