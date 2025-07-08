Уиткофф: США надеются к концу недели договориться о прекращении огня в секторе Газа

Спецпосланник президента США надеется, что это приведет к освобождению 10 заложников и передаче девяти тел погибших

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что им удастся к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников, что впоследствии приведет к установлению долгосрочного мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров, - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. - Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче девяти тел погибших [заложников] <...>. Мы полагаем, что это приведет к долгосрочному миру в Газе".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля во вторник вновь прибудет в Белый дом для проведения переговоров. "Мы в основном обсуждаем сектор Газа", - указал американский лидер.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.