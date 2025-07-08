Трамп заявил об улучшении отношений между КНР и США

По словам американского президента, Пекин справедливо действует в торговле

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время, и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли. С таким заявлением выступил на заседании своего кабинета министров в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Я действительно хочу сказать, что у нас с Китаем в последнее время были по-настоящему хорошие отношения, [мы] ладим с ними очень хорошо. Они очень справедливо ведут себя в отношении нашей торговой сделки. И я надеюсь, что у нас будут отличные отношения", - сказал глава американской администрации.

"Мы с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] ладим очень хорошо. Мы часто беседуем", - отметил Трамп.