Трамп заявил, что от него зависит введение новых санкций против России

Президент США отметил, что сенаторы принимают жесткие санкции

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил на заседании своего кабинета, что принятие санкций против РФ зависит от его "усмотрения".

"Это возможный законопроект. Это полностью на мое усмотрение", - заявил Трамп. "Я очень решительно это рассматриваю", - подчеркнул он.

Президент США ответил на вопрос о том, хочет ли он принятия Конгрессом упомянутого законопроекта и готов ли будет его подписать. По его словам, сенаторы принимают жесткие санкции.

Законопроект о санкциях против РФ

Упомянутый законопроект представила ранее двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России газ, нефть, уран и другие товары.

В начале июня председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) заявил, что Трамп попросил однопартийцев в Сенате пока не ставить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 июля пожелала США осознать, что антироссийские санкции не работают и "это все бьет в первую очередь по тем, кто подобную антироссийскую политику инициировал". Комментируя слова Грэма о планах введения США новых санкций против РФ, она сказала, что "им пора было бы уже осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем их пакетам, ко всем их санкционным режимам".