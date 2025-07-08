Канцелярия Нетаньяху подтвердила, что он проведет еще одну встречу с Трампом

Согласно заявлению канцелярии, встреча двух лидеров состоится в Белом доме в 16:30 по местному времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июля. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что он проведет в течение дня еще одну встречу с президентом США Дональдом Трампом. Израильский премьер сейчас посещает Вашингтон.

Согласно заявлению канцелярии, встреча двух лидеров состоится в Белом доме в 16:30 по местному времени (23:30 мск).

Ранее о вероятности повторной встречи Нетаньяху и Трампа сообщало издание The Times of Israel со ссылкой на источники в офисе израильского премьера.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 7 июля. Вечером того же дня у него состоялась первая встреча с Трампом. Как отмечает The Times of Israel, разговор двух лидеров, по оценкам израильских чиновников, проходил "в очень позитивной и дружеской атмосфере".