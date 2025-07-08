МИД Украины планирует заменить 20 послов, в том числе в США и странах G7 и G20

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что процесс ротации в украинских дипломатических учреждениях за границей "неизбежен"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Руководство Украины планирует провести замену 20 своих послов, в частности посла в США Оксаны Маркаровой, а также в странах G7 и G20. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы готовим совещание послов для того, чтобы подвести итоги. Безусловно, будут кадровые решения <...>. Наверное, что следует ожидать - около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Сибига отметил, что процесс ротации в украинских дипломатических учреждениях за границей "неизбежен". "Оксана Маркарова - одна из наших самых успешных послов, это правда. Чрезвычайно эффективна, харизматична, но наверняка, что у каждого дипломата есть ротационный цикл. Я вам подтвержу, что видение <...> [Владимира Зеленского] - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Так что сейчас это действительно на повестке дня", - добавил он.

Ранее украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского сообщало, что Зеленский уведомил Оксану Маркарову о своих планах найти ей замену.

В качестве возможных кандидатур на пост посла в США украинские СМИ и депутаты Рады называют министра обороны Рустема Умерова, вице-премьеров Юлию Свириденко и Ольгу Стефанишину и даже премьер-министра Дениса Шмыгаля. Замена посла ожидается уже на следующей неделе. Ожидаются также перестановки в правительстве Украины, в том числе отставка Шмыгаля.