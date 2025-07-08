Трамп считает, что ему пойдет на пользу создание Маском политической партии

Президент США полагает, что останется в выигрыше

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что он останется в выигрыше от создания Илоном Маском новой политической партии.

"Я полагаю это пойдет нам на пользу. Вероятно, так и будет, создание третьих партий всегда играло мне на руку", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться в последние недели по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки нынешний глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике упомянутый законопроект и введенные президентом импортные пошлины. Трамп в свою очередь назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.

5 июля Маск заявил, что создаст политическую партию по итогам голосования на его странице в соцсети X. Целью создания партии бизнесмен провозгласил "возвращение свободы". В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%. Маск 6 июля подал заявку на регистрацию политической партии в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), она получит название "Америка" (America Party, AMEP).