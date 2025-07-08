Применение химического оружия незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения, подчеркнул Джон Рэтклифф

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить американскому лидеру Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия на Украине.

Рэтклифф принял участие в заседании президентского кабинета в Белом доме. Трамп предложил ему ответить на вопрос журналиста о том, какие у разведки США есть сведения о применении химического оружия на Украине.

"Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения", - сказал Рэтклифф. "И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке, - добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. - Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права". "Это верно", - ответил на это Трамп.

26 июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрил (CS) в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине. Постпредство РФ при ОЗХО заявило, что эксперты изучат доклад. Российская сторона также обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение. В постпредстве подчеркнули, что технический секретариат ОЗХО полностью игнорирует российские данные о нарушениях конвенции.

Согласно докладу, киевский режим пригласил специалистов ОЗХО якобы для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные, как утверждается, рядом с окопами. Пробы были отправлены в две лаборатории, отобранные генеральным директором ОЗХО Фернандо Ариасом. Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS - газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях.