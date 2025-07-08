Лула да Силва назвал недопустимым отсутствие Бразилии и Индии в СБ ООН

Бразильский лидер также заявил, что обе страны выступают за многосторонность в международных отношениях

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /ТАСС/. Отсутствие Бразилии и Индии в составе постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН является недопустимым ввиду изменившейся международной обстановки и необходимости реформирования данного органа. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ходе государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в южноамериканскую республику.

"Недопустимо, чтобы страны размером с Индию и Бразилию не присутствовали в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов", - отметил президент в ходе заявления для прессы.

По словам Лулы да Силвы, Бразилия и Индия "обладают исключительным потенциалом", поэтому имеют полное право претендовать на участие в работе СБ ООН. "Мы больше не можем видеть ослабленную ООН", - подчеркнул глава государства.

Бразильский лидер также заявил, что обе страны выступают за многосторонность в международных отношениях. "Мы хотим сказать всему миру, что мы суверенные страны. Мы не примем вмешательства со стороны кого бы то ни было в наши [внутренние] дела, <...> мы выступаем за многосторонность", - указал он.

Ранее Лула да Силва и Моди принимали участие в саммите БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.