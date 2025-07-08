Госдеп: США не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что недавнюю паузу не следовало расценивать как "новый подход или позицию" правительства США

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее. Такую позицию изложила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

В ответ на просьбу прокомментировать планы американской администрации продолжить поставки Киеву оружия Брюс заявила, что недавнюю паузу не следовало расценивать как "новый подход или позицию" правительства США. "Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины", - заявила Брюс, пояснив, что администрация президента США Дональда Трампа "заботится о том, чтобы у них [украинцев] было то, что им нужно".

"Мы помогаем им и продолжим делать это. Ситуация довольно тяжелая, и такова наша позиция, она всегда была такой. Рада, что ситуация прояснилась", - заявила пресс-секретарь Госдепа.

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

7 июля Трамп сообщил, что США направят Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" оружии. Как писала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на текущей и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.