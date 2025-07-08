Нетаньяху заявил, что Израиль намерен выполнить все свои задачи в Газе

Премьер-министр также отметил, что страна полна решимости добиться ликвидации военного и административного потенциала радикального палестинского движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с визитом в Вашингтоне, заявил, что его страна намерена добиться выполнения всех задач, поставленных в ходе военной операции в секторе Газа. Его высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Свое выступление он начал словами сожаления по поводу гибели в Газе сразу пяти израильских военных, о чем было объявлено во вторник утром. "Сегодня тяжелый день. Мы потеряли пятерых наших бойцов-героев. Скорбь и боль пронзают нас, весь народ. В то же время мы не только выражаем соболезнования семьям погибших и обнимаем их, но и полны решимости выполнить наши военные цели в Газе: освободить всех наших похищенных, добиться ликвидации военного и административного потенциала [радикального палестинского движения] ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", - сказал Нетаньяху.

"Это означает: никакого ХАМАС, что необходимо понять. Это не просто слова, этого не будет. Это связано с определенной стратегией, о которой я здесь не буду рассказывать. Это связано с действиями, часть из которых болезненны, а некоторые будут очень болезненны для ХАМАС, но конечным результатом будет освобождение всех наших похищенных, поражение и разоружение ХАМАС. Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля, и мы еще не завершили работу", - добавил он.

Израильский премьер подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом и американским руководством, в том числе по поводу ситуации с Газой. "Все это я обсуждал с президентом Трампом. Возможно, я буду обсуждать это с ним и далее во время этого визита, но должен сказать, что координация между нашими двумя странами, координация между американским президентом и израильским премьер-министром была беспрецедентной. Она сулит большие перспективы для Израиля, для Америки, для нашего региона и для всего мира", - уверен Нетаньяху.