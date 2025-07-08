Маск усомнился в доверии Трампу, если он не опубликует данные по делу Эпштейна

Портал Axios ранее сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны финансиста, наличия списка его клиентов и подтверждений версии о его убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Илон Маск усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Как можно ожидать веры людей в Трампа, если он не опубликует файлы по Эпштейну?" - написал он в X.

Ранее портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.