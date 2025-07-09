Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что "оба этих бесчестных человека" пошли против конституции США

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт приветствовала начало уголовного расследования в отношении экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главы ФБР Джеймса Коми, причастных к подготовке доклада о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

"Я только что узнала [о начале расследования], и я рада слышать это, поскольку оба этих бесчестных человека пошли против нашей конституции, нашей страны. Я думаю, они в самом деле дали ложные показания Конгрессу", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт добавила, что "глубинное государство (deep state - теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства - прим. ТАСС) попыталось сделать все возможное, чтобы не допустить возвращения [президента США Дональда] Трампа в Белый дом". "Однако он одержал победу, и теперь правда должна восторжествовать", - заключила она.

В начале июля американская газета New York Post опубликовала отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является президентом. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. При этом Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый отчет, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями экс-глава ЦРУ утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.