ТАСС: количество случаев дезертирства на Украине в июне выросло более чем на 17%

Обвинения предъявлены по восьми делам о дезертирстве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество зафиксированных случаев дезертирства на Украине в июне составило 2 111, что на 17,7% больше, чем в мае, когда было зафиксировано 1 794 таких инцидента. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных Государственного бюро расследований Украины.

Обвинения предъявлены по восьми делам о дезертирстве, расследование остальных случаев продолжается.

Количество случаев самовольного оставления воинской части в июне при этом составило 14 674. Обвинения предъявлены в 527 случаях. Таким образом, всего в июне на Украине зафиксировано 16 785 случаев, когда военнослужащие в нарушение закона оставляли ряды ВСУ.

Украинское законодательство рассматривает самовольное оставление части и дезертирство как различные правонарушения. Согласно уголовному кодексу страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а "самоволка" - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части, хотя такая "самоволка" может растягиваться на несколько месяцев. В подавляющем большинстве случаев дела о бегстве из рядов ВСУ остаются без предъявления обвинений и вынесения приговоров, потому что приоритетом для властей остается возвращение беглецов в войска.