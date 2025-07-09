США осудили нападения хуситов на сухогрузы в Красном море

Согласно позиции Госдепа, такие атаки "демонстрируют сохраняющуюся угрозу, которую поддерживаемые Ираном хуситы представляют для свободы судоходства, региональной экономики и безопасности в море"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. США осудили атаки йеменских хуситов на сухогрузы Magic Seas и Eternity C в Красном море. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента.

Согласно позиции американской администрации, атаки на сухогрузы "демонстрируют сохраняющуюся угрозу, которую поддерживаемые Ираном хуситы представляют для свободы судоходства, региональной экономики и безопасности в море". В заявлении отмечается, что США "продолжат принимать меры, необходимые для защиты" торговых судов.

Во вторник греческий телеканал ERT-news сообщил, что три человека погибли, двое, включая россиянина, получили ранения, в результате нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии в Красном море. Речь идет о втором нападении за два дня. 6 июля греческий сухогруз Magic Seas под флагом Либерии с грузом металла и удобрений из Китая был атакован к юго-западу от Ходейды. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

После обострения конфликта в секторе Газа осенью 2023 года они предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. За это время было осуществлено около ста атак.