Al Jazeera: в Газе из-за атак Израиля за сутки погибли 95 человек

По данным пресс-службы правительства анклава, 751 местный житель был убит и более 4,9 тыс. получили ранения за период с 27 мая во время обращения за помощью в пункты распределения Фонда гуманитарной помощи

ДУБАЙ, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 95 палестинцев в понедельник стали жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израиль продолжил наносить удары по всему сектору Газа, атаковав в том числе палатки, в которых укрывались перемещенные палестинцы, в результате чего не менее 95 человек были убиты, указывает телеканал.

Al Jazeera также сообщает, что, согласно данным пресс-службы правительства Газы, 751 местный житель был убит и более 4,9 тыс. получили ранения за период с 27 мая во время обращения за помощью в пункты распределения Фонда гуманитарной помощи Газе, созданного израильскими властями при участии США.

По сведениям Министерства здравоохранения Газы, в общей сложности в ходе боевых действий погибли более 57,5 тыс. человек и почти 136,9 тыс. были ранены.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.