Sky News Arabia: Трампа пообещал ХАМАС прекращение боев в секторе Газа

На непрямых переговорах в Дохе радикальное палестинское движение и еврейское государство приблизились к соглашению о прекращении огня

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Американский бизнесмен палестинского происхождения Бишара Бахбах, который является основным посредником и связующим звеном между руководством палестинского движения ХАМАС и администрацией президента США Дональда Трампа, передал послание хозяина Белого дома радикалам с заверениями в том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся по окончании 60-дневного периода перемирия с Израилем. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно распространенной ранее информации, на непрямых переговорах в Дохе ХАМАС и Израиль приблизились к соглашению о прекращении огня в Газе, единственным неурегулированным вопросом является статус и присутствие израильской армии в анклаве. По данным британского телеканала Sky News, стороны смогли устранить значительные разногласия по другим вопросам, таким как процесс доставки гуманитарной помощи в Газу и требование ХАМАС об американских гарантиях невозобновления Израилем боевых действий по завершении 60-дневнего периода прекращения огня.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговоры в Дохе, которые направлены на достижение соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве и освобождение удерживаемых там израильских заложников. Как заявил во вторник на заседании президентского кабинета в Белом доме спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, в Вашингтоне надеются, что к концу недели удастся выйти на договоренности о прекращении огня в Газе.