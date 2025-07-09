Израиль ликвидировал ответственного за огневую мощь радикала "Хезболлах"

ЦАХАЛ "продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль", заверили в пресс-службе армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира подразделения "Бадр" шиитского движения "Хезболлах" Хусейна Али Мужира, управлявшего огневой мощью боевого крыла организации на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ликвидированный "недавно участвовал в попытках "Хезболлах" разместить артиллерийские мощности на юге Ливана", отметили израильские военные, указав, что эти действия "представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.

ЦАХАЛ "продолжит действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль", заверили в пресс-службе.