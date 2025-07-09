CNN: сменив риторику о помощи Киеву, Трамп занял позицию Байдена

Телеканал положительно оценивает решение продолжить оружейные поставки Украине, отметив, что ближайшие месяцы для Киева в любом случае будут "критическими и непредсказуемыми"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о вооружении Киева, а также его критика в отношении президента РФ Владимира Путина являются свидетельством "возврата к основному принципу внешней политика США на протяжении десятилетий" - к противостоянию с Москвой. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

"Трамп снова оказывается там, где всегда был [бывший президент США Джо] Байден", - отмечает телеканал. При этом отмечается, что такое изменение риторики можно трактовать как "отчаяние" на текущем этапе развития конфликта.

Телеканал положительно оценивает решение продолжить оружейные поставки Киеву и указывает на срочность поставок дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, при этом отмечает, что это едва ли сможет оказать Киеву поддержку, достаточную для того, чтобы выстоять на фронте. Предстоящие месяцы станут для Украины "критическими и непредсказуемыми", невзирая на возобновление американской военной помощи.