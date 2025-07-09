Эксперт Ван: жалобы фон дер Ляйен о связях РФ и КНР не повлияют на их отношения

В начале года в отношениях между Китаем и ЕС присутствовал энтузиазм, но затем их связи развивались без особых успехов, сказал директор Института международных отношений при Китайском народном университете

ШАНХАЙ, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Недовольство главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взаимодействием России и Китая не окажет влияния на отношения между двумя странами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

"Не думаю, что это повлияет на китайско-российские отношения, это лишь форма давления перед переговорами ЕС и КНР, - предположил профессор. - ЕС не добился ничего стоящего в других областях, например в открытии рынка электромобилей и так называемом торговом дефиците, поэтому он использует тему Украины для саморекламы".

В начале года в отношениях между Китаем и ЕС присутствовал энтузиазм, но затем их связи развивались без особых успехов, сказал он. "На Мюнхенской конференции по безопасности критика ЕС со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса заставила их заговорить о скорой перезагрузке отношений с КНР, но затем они тут же пошли на уступки президенту Трампу, начали льстить ему, даже в ущерб интересам Китая", - указал эксперт.

Поэтому, по его словам, сейчас Евросоюз продолжает жаловаться на избыточные производственные мощности Китая, дисбаланс в торговле, контроль над редкоземельными металлами и российско-украинский конфликт. "Это лишь отражает эмоции стран ЕС, но не решает существенных проблем", - отметил Ван Ивэй.

Отношения между Китаем и ЕС по-прежнему серьезно страдают от американского фактора, заметил эксперт. "На предстоящем саммите КНР и ЕС, возможно, не будет никакого существенного прогресса, и даже сложно будет выпустить совместное заявление по изменению климата, - предположил он. - Китай видит, что ЕС не является независимой стратегической силой, и это вызывает сожаление".

В преддверии саммита ЕС - КНР глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула три требования Китаю, включая ограничение сотрудничества с Россией, не предложив никаких ответных уступок со стороны Евросоюза. По ее словам, якобы "неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе". Саммит пройдет в Пекине 24 июля.