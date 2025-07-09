CNN: Трамп может быть в "отчаянии" от развития конфликта на Украине

В материале телеканала отмечается, что изменение риторики президента США говорит о том, что он "снова оказывается там, где всегда был Байден"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о вооружении Киева и его критика в адрес президента РФ Владимира Путина можно трактовать как "отчаяние" на текущем этапе конфликта. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

В материале телеканала отмечается, что изменение риторики американского лидера говорит о том, что он "снова оказывается там, где всегда был [экс-президент Джо] Байден". CNN отмечает, что новые заявления Трампа говорят о "возврате к основному принципу внешней политики США", которого страна придерживалась "на протяжении десятилетий" – к противостоянию с Россией.

Телеканал положительно оценил решение Трампа продолжить поставки вооружений Украине, отметив, что это едва ли реально поможет украинским войскам на фронте.