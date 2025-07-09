BZ: успехи России на Украине угрожают экономическим интересам США

Такое обоснование издание дало решению президента США вновь поставлять Киеву оружие

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Успехи ВС РФ на Донецком направлении угрожают экономическим интересам США на Украине, что вынудило американского президента Дональда Трампа изменить свою позицию по поставкам оружия Киеву. Такое мнение выразило издание Berliner Zeitung.

Хозяин Белого дома пересмотрел свои взгляды на отправку Украине вооружений, но говорит не столько о фундаментальном пересмотре украинского направления внешней политики США, сколько о "реакции на успехи России", считают журналисты.

Продвижение России по всей линии фронта длиной 1,2 тыс. км вынудило Вашингтон поставить Украине средства противовоздушной обороны. Вместе с тем отмечается, что вопрос о выполнении Трампом обещания по поставкам остается открытым. Журналисты Berliner Zeitung предположили, что риторика американского президента может быть не более, чем "очередным жестом" в политической игре.