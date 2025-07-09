Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по 100 целям радикалов в Газе за сутки

Среди подвергшихся бомбардировкам целей военные перечислили заминированные здания, склады оружия, установки противотанковых ракет и боевые туннели

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Израильские военные продолжают систематически наносить удары по целям в секторе Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, за минувшие сутки атаковано "более 100 террористических объектов" в палестинском анклаве.

Среди подвергшихся бомбардировкам целей военные перечислили "заминированные здания", "склады оружия", "установки противотанковых ракет" и "боевые туннели". В пресс-службе добавили, что сухопутные подразделения армии Израиля "под руководством военной разведки и Службы общей безопасности продолжают предпринимать действия против террористических организаций по всему сектору Газа".