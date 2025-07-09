Гросси: отказ Украины от передачи ЯО России в 90-е годы был исключен

Кроме того, глава МАГАТЭ обратил внимание на то, что у Киева не было "оперативного контроля над ядерным оружием"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Киев не мог отказаться от передачи России размещенного на Украине советского ядерного оружия, это было условием международного признания независимости страны. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"На мой взгляд, это ложный нарратив, - ответил Гросси на вопрос журналиста о том, совершила ли Украина ошибку, передав России ядерное оружие. - В то время уже действовало соглашение между США, Европой и Россией, по которому советский ядерный арсенал должен был перейти к русским. Поэтому Украина не смогла бы стать независимым государством, если бы не признала этого, международное сообщество не позволило бы этому случиться".

Кроме того, Гросси обратил внимание на то, что у Украины не было "оперативного контроля над ядерным оружием", Киев, по его словам, не смог бы его использовать в "военных целях".

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили РФ, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай. Владимир Зеленский в интервью журналисту Лексу Фридману ранее заявил, что отсутствие ядерного оружия у Украины - "это плохо", и раскритиковал Будапештский меморандум и его подписантов.