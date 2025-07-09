На Украине за полгода зарегистрировали более 107 тыс. уголовных дел по дезертирству

Сейчас даже в случае регистрации уголовного производства дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности", сообщил журналист Владимир Бойко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 107 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части и дезертирства зарегистрировано на Украине за первую половину 2025 года. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

"За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по статьям 407, 408 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство)", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его подсчетам, заведенные уголовные дела за это полугодие составляют 46% от всего объема дел по самовольному оставлению воинской части с 2022 года, за этот период всего было открыто 230 804 производств.

Кроме того, как отметил журналист, сейчас даже в случае регистрации уголовного производства дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности". А 97,3% материалов уголовных производств, зарегистрированных в 2025 году, "пылятся в архивах" и никто в реальности не ищет дезертиров, подчеркивает он. "Как результат - сегодня в Вооруженных силах Украины отсутствует пехота. От слова "совсем". Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - отметил Бойко и добавил, что сейчас на фронте с украинской стороны находится от 30 до 50 тыс. военнослужащих и это в основном операторы беспилотников.

Ранее по подсчетам ТАСС на основании данных Государственного бюро расследований Украины стало известно, что в июне на Украине зафиксировано 16 785 случаев, когда военнослужащие в нарушение закона оставляли ряды ВСУ. Зафиксированных случаев дезертирства на Украине в июне было 2 111, что на 17,7% больше, чем в мае, когда было зафиксировано 1 794 таких инцидента. Обвинения предъявлены по восьми делам о дезертирстве, по факту самовольного оставления воинской части обвинений 527.

Украинское законодательство рассматривает самовольное оставление части и дезертирство как различные правонарушения. Согласно уголовному кодексу страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а "самоволка" - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части, хотя такая "самоволка" может растягиваться на несколько месяцев. В подавляющем большинстве случаев дела о бегстве из рядов ВСУ остаются без предъявления обвинений и вынесения приговоров, потому что приоритетом для властей остается возвращение беглецов в войска.