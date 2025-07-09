9 июля, 10:17

На Украине за полгода зарегистрировали более 107 тыс. уголовных дел по дезертирству

Сейчас даже в случае регистрации уголовного производства дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности", сообщил журналист Владимир Бойко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 107 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части и дезертирства зарегистрировано на Украине за первую половину 2025 года. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

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"За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 107 672 новых уголовных производств по статьям 407, 408 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство)", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его подсчетам, заведенные уголовные дела за это полугодие составляют 46% от всего объема дел по самовольному оставлению воинской части с 2022 года, за этот период всего было открыто 230 804 производств.

Кроме того, как отметил журналист, сейчас даже в случае регистрации уголовного производства дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности". А 97,3% материалов уголовных производств, зарегистрированных в 2025 году, "пылятся в архивах" и никто в реальности не ищет дезертиров, подчеркивает он. "Как результат - сегодня в Вооруженных силах Украины отсутствует пехота. От слова "совсем". Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - отметил Бойко и добавил, что сейчас на фронте с украинской стороны находится от 30 до 50 тыс. военнослужащих и это в основном операторы беспилотников.

Ранее по подсчетам ТАСС на основании данных Государственного бюро расследований Украины стало известно, что в июне на Украине зафиксировано 16 785 случаев, когда военнослужащие в нарушение закона оставляли ряды ВСУ. Зафиксированных случаев дезертирства на Украине в июне было 2 111, что на 17,7% больше, чем в мае, когда было зафиксировано 1 794 таких инцидента. Обвинения предъявлены по восьми делам о дезертирстве, по факту самовольного оставления воинской части обвинений 527.

Украинское законодательство рассматривает самовольное оставление части и дезертирство как различные правонарушения. Согласно уголовному кодексу страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а "самоволка" - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части, хотя такая "самоволка" может растягиваться на несколько месяцев. В подавляющем большинстве случаев дела о бегстве из рядов ВСУ остаются без предъявления обвинений и вынесения приговоров, потому что приоритетом для властей остается возвращение беглецов в войска. 

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