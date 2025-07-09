Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с искаженным флагом СССР

Диппредставительство заменило изображение

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посольство Германии в России извинилось за публикацию карты с неверным флагом Советского Союза.

"Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными, - говорится в сообщении диппредставительства. - Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что посольству Германии в Москве стоило бы принести извинения за публикацию в своем официальном Telegram-канале карты послевоенных границ в Европе с искаженным государственным флагом СССР. Она напомнила об опубликованном, но удаленном позднее посте о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской Национал-большевистской партии", и задалась вопросом о мотивации немецких дипломатов.