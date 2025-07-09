AP: Трампа застало врасплох решение приостановить поставки оружия Киеву

По информации агентства, президент США был разочарован отсутствием "должной координации" между Пентагоном и Белым домом

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Решение Пентагона о приостановке военной помощи Украине застало врасплох президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По информации агентства, американский лидер был разочарован отсутствием "должной координации" между оборонным ведомством и Белым домом. При этом источники указывают на наличие в Пентагоне внутренних разногласий по вопросу предоставления военной помощи Украине. В частности, некоторые представители высшего руководства Минобороны США выступали против паузы в поставках.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон заявил Associated Press, что сообщения об отсутствии консультаций между главой Минобороны Питом Хегсетом и президентом не соответствуют действительности. "Работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством", - подчеркнул он.

Ранее Трамп, комментируя вопрос журналиста о том, кто принял решение о приостановке поставок, ответил: "Я не знаю. Почему бы вам не сообщить мне?".

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.