МИД Китая оценил слова Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону

Американский президент ранее заявил, что отношения между Соединенными Штатами и КНР в последнее время улучшились

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китайские власти неизменно проводят мирную политику в отношении других стран, включая США. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда рассматривал и решал вопросы в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС по поводу того, так китайская сторона оценивает слова президента США Дональда Трампа, который назвал позицию Пекина по отношению к Вашингтону "справедливой".

Ранее Трамп заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем в последнее время улучшились и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли. Он также выразил надежду, что американо-китайские отношения и в дальнейшем будут "отличными".