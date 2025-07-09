Глава движения "Другая Украина" считает, что Украина должна перестать пресмыкаться перед предателями памяти своих предков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Украина должна перестать пресмыкаться перед предателями памяти своих предков, власть в Киеве должна уважать свой народ, его религию, язык и культуру. Но Владимир Зеленский не способен обеспечить такую политику и провести денацификацию, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Рано или поздно нацистов все равно нужно будет кому-то усмирять, выкинуть их из политики, осудить за преступления. Зеленский показал, что он не способен на это, но должен ли от этого страдать украинский народ? Россия ставит вопрос денацификации Украины и ни при каких условиях с повестки дня его не снимет. И это один из ключевых вопросов для мира в стране. Украинские граждане должны понять, что их гонят умирать за то, чтобы нацисты жили и управляли страной, как они это делают сегодня", - написал он в своей авторской статье на "Смотрим. ру".

Кроме того, отметил он, для того чтобы мир вернулся на Украину, необходима демилитаризация. "Западная пропаганда твердит, что если бы Украина вступила в НАТО, то она была бы надежно защищена, что является ложью от первой до последней буквы. Любое движение Киева в НАТО вызвало бы конфликт, что в конце концов и произошло. А Зеленский пошел на конфронтацию с Россией, вернее сказать, его туда повели, как жертвенного барана", - пояснил лидер "Другой Украины ".

Россия, продолжил политик, требует от официального Киева вести себя достойно, по-человечески, уважать себя, свой народ, его права, свободы, религию, язык, культуру, традиции. И в этом нет ничего унизительного, подчеркивает Медведчук.

"А вот не говорить на своем языке - это унизительно, не ходить в церковь своих отцов и дедов - унизительно, не чтить память героев, спасших мир от нацизма, а пресмыкаться перед подонками, предавших свой народ Гитлеру, - необычайно унизительно перед памятью своих предков. Может, хватит уже унижаться перед политическим клоуном и его хозяевами? Может, осталась в украинском народе хоть капля достоинства? Верю, что осталась, и именно этого боятся Зеленский и его прихвостни. И боятся справедливо", - заключил он.