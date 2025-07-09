Гросси: МАГАТЭ будет проверять польские АЭС на предмет разработки ЯО

В соответствии с польской правительственной программой развития ядерной энергетики, в республике должны быть построены две АЭС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МАГАТЭ будет проводить инспекции на польских АЭС после их ввода в строй на предмет использования ядерных материалов исключительно в гражданских целях. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, тоже приедут сюда и проверят, не используется ли ядерный материал в иных целях, кроме гражданских", - сказал Гросси.

МАГАТЭ регулярно проводит инспекции, мониторинг оборудования, отбор проб окружающей среды и спутниковые снимки для сбора данных и подготовки технических отчетов в странах, участвующих в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не обладающих им. Если такая страна не выполняет требования МАГАТЭ, агентство может доложить об этом Совету Безопасности ООН, что может повлечь за собой санкции.

В соответствии с польской правительственной программой развития ядерной энергетики, в республике должны быть построены две АЭС. Первую возведут в населенном пункте Любятово-Копалино в северном Поморском воеводстве. Подготовительные работы должны начаться уже в этом году, а само строительство начнется в 2028 году. В 2036 АЭС даст первый ток, а полностью строительство планируется завершить в 2038 году.