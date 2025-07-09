Депутата из Гагаузии задержали по дороге на суд над Гуцул

Иван Паня направлялся в Кишинев, где решат вопрос о продлении ареста главе автономии

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Депутата городского совета Комрата Ивана Паню задержала полиция по дороге на суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул в Кишиневе. Он направлялся туда вместе со своими сторонниками, чтобы поддержать ее.

"Меня задержали по дороге на суд башкана (главы Гагаузии - прим. ТАСС). Полиция заявила, что я в розыске - без объяснений, без оснований", - написал Паня в своем Telegram-канале.

По данным СМИ Гагаузии, 9 июля полиция устроила проверки на дорогах из автономии в Кишинев, где судьям предстоит принять решение о продлении ареста Гуцул. Она была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования избирательной кампании Гуцул в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в котором Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии.

Прокуроры мотивируют необходимость продления ареста тем, что Гуцул якобы может повлиять на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. При этом само дело никак не продвигается. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоит президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия "Действие и солидарность".

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.