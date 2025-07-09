Судно было атаковано хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" 6 июля

ТАСС, 9 июля. Опубликовано видео затопления сухогруза Magic Seas в Красном море.

Сухогруз был атакован хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах" 6 июля.

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании отметили, что нападавшие подошли к сухогрузу на моторных лодках. Они атаковали сухогруз при помощи стрелкового оружия, гранатометов и беспилотных надводных аппаратов.

Представитель оператора судна - греческой компании Stem Shipping - сообщил ранее, что 19 членов экипажа, покинувшие сухогруз, находятся в безопасности.