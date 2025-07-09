Мерц заявил о важности увеличения расходов на оборону

Канцлер ФРГ отметил, что Германия взяла на себя руководящую роль в ЕС и НАТО

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о важности решения о значительном увеличении расходов на оборону в Германии.

Он отметил, что Германия взяла на себя руководящую роль в ЕС и НАТО. "Бундестаг одобрил поправку к Основному закону ФРГ, которая позволит нам теперь приложить значительные усилия для восстановления нашей обороноспособности. Я хочу ясно заявить: если бы мы этого не сделали, и если бы мы не были готовы тратить больше на нашу оборону, если бы мы последовали примеру "Альтернативы для Германии" и Левой партии, то НАТО, вероятно, распалась бы на 70-м году нашего членства", - утверждал канцлер Германии, выступая в Бундестаге.

Ранее лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.

25 марта в ФРГ вступили в силу поправки к Основному закону, которые позволят ослабить так называемый долговой тормоз для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом €500 млрд. С предложением отменить ограничения для финансирования расходов на оборону и инфраструктуру ранее выступили консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).