Выборы президента Турции пройдут в 2028 году

Как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тема досрочного голосования не обсуждается

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в повестке правительства нет вопроса о проведении досрочных президентских и парламентских выборов, волеизъявление состоится в соответствии с конституцией в 2028 году. Таким образом он ответил на призывы главы оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля провести досрочное голосование.

"Напоминаю ему (Озелю - прим. ТАСС) еще раз. Поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные - в 2029 году. Господин Озель, у вас, возможно, есть собственное видение и вы можете ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны состояться выборы. Но у властей и народа такой повестки нет", - заявил Эрдоган во время выступления в парламенте.