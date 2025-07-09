Эксперт Гайани: обещая Киеву Patriot, Трамп "просто тянет время"

Как отметил военный аналитик, направление Украине снарядов для ракетного комплекса не изменит хода военных действий

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Направление Киеву ракет для Patriot не изменит хода военных действий на Украине из-за значительного преимущества военного оснащения российской стороны. Как сказал в интервью газете Il Fatto quotidiano военный аналитик, главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани, приостановка поставок США вызвана техническими причинами.

"США вынуждены поддерживать сейчас одновременно два вооруженных конфликта в двух разных регионах (Украина и Ближний Восток - прим. ТАСС). На протяжении трех с половиной лет США опустошают свои военные склады, чтобы снабжать оружием Украину и Израиль. Часть выделяемых средств (еще при администрации Джо Байдена) нужна для восполнения собственных запасов, но требуется много времени на производство. Американцы банально исчерпали все, что могут дать украинцам", - сказал эксперт.

"10 ракет для Patriot - стандартная поставка и не изменит оборонной способности Киева, поскольку Patriot - единственные системы ПВО, способные перехватить "Искандеры", но не гиперзвуковые ракеты "Кинжал", - указал он. По его наблюдениям, российские силы уничтожили два комплекса Patriot, и "если они были заряжены - это восемь ракет за несколько минут".

Аналитик отметил, что чисто техническое решение Пентагона сразу превратилось в политическое, поскольку президент Дональд Трамп подвергся нападкам со стороны демократов и некоторых консерваторов. "Но ситуация с запасами Вашингтона от этого не меняется, США просто не могут себе позволить дальнейшие поставки. Трамп просто тянет время", - продолжил эксперт. В отношении давления на Германию приобрести Patriot для Украины Гайани указал, что даже если Берлин это сделает немедленно, готовы они будут не раньше чем через год при том, что темпы российского производства гораздо выше. "США производят по 650 Patriot в год, и не все они предназначены только для Украины", - отметил он. По его мнению, конечная цель Трампа - заставить европейцев тратить по 5% ВВП на оборону, закупая американское оружие.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление поставок со стороны США оружия киевскому режиму не поспособствует урегулированию конфликта дипломатическим путем, предстоит еще оценить последствия данного решения американской стороны.