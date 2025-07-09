WP: Рубио не планирует уделять внимание торговым переговорам на встрече АСЕАН

Ожидается, что обсуждений торговых вопросов и связанных с ними противоречий с представителями государств региона по существу не будет, несмотря на анонсированные Вашингтоном новые пошлины

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио не планирует уделять большого внимания торговым переговорам и вопросам импортных пошлин в диалоге со своими азиатскими коллегами во время визита в Куала-Лумпур для участия во встрече по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщила газета The Washington Post (WP).

Ожидается, что обсуждений торговых вопросов и связанных с ними противоречий с представителями государств региона по существу не будет, несмотря на анонсированные Вашингтоном новые пошлины. При этом Рубио "подтвердит основную мыль", что "необходимость перебалансировки наших торговых отношений" взята "не с потолка". Прежде всего госсекретарь, по информации издания, сосредоточится на демонстрации того, что Индо-Тихоокеанский регион является основным приоритетом для внешней политики США.

Как отмечает газета, эта дипломатическая цель может оказаться в тени прежде всего торговых проблем. На фоне объявленных Трампом дополнительных пошлин Рубио отменил две запланированные на этой неделе остановки в Токио и Сеуле по пути на встречу в Малайзии. Официально Госдепартамент не комментировал причины сокращения программы поездки, однако в понедельник Рубио оставался в Вашингтоне для участия во встрече Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Опрошенные изданием эксперты отметили, что подобное поведение посылает противоречивые сигналы ключевым партнерам США в Азии и ставит под сомнение тезисы об однозначной приоритетности региона.

"Я думаю, что было достаточно бесед и встреч, и я бы не стал судить об уровне интереса и вопросах приоритетности, основываясь исключительно на количестве физических поездок", - указал высокопоставленный источник газеты в Госдепартаменте.

7 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Рубио направляется в Куала-Лумпур 8-12 июля на встречу по линии АСЕАН, а также для участия в двусторонних переговорах.

Ранее Трамп заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого, американский лидер разослал письма лидерам 14 стран, в том числе Малайзии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы на малайзийские товары составят 25%.