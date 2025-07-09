РПК начнет сдавать оружие 11 июля в Сулеймании

Пресс-секретарь прокурдской партии DEM Айшегюль Доган отметила, что это станет историческим моментом

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начнут процесс разоружения 11 июля в иракском городе Сулеймания. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь прокурдской партии DEM Айшегюль Доган.

"Мы считаем это историческим моментом, историческим событием. Процесс идет своим чередом с вовлечением в него всех сторон. Мы в составе делегации от партии DEM будем присутствовать на церемонии разоружения РПК в Сулеймании 11 июля и станем свидетелями этого конкретного шага", - приводит слова Доган новостной портал Т24.