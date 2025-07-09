Экс-эксперт ООН: западные СМИ пытаются Украиной отвлечь внимание от геноцида в Газе

Альфред де Зайас добавил, что западные газеты и журналы "продолжают свои бессмысленные антироссийские тирады"

ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Западные СМИ используют конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание от геноцида палестинцев в секторе Газа. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

"Ведущие западные СМИ используют войну на Украине, чтобы отвлечь внимание от геноцида Израиля против палестинцев, ежедневных массовых убийств жителей Газы, которые пытаются получить гуманитарную помощь. Это отвратительно", - написал он в X. Юрист добавил, что западные газеты и журналы "продолжают свои бессмысленные антироссийские тирады", не обращая внимания на отсутствие у России имперских амбиций, приписываемых ей Западом.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.