Дания дополнительно выделяет $68,23 млн на восстановление Украины

За последние три года Дания направила Киеву около €9 млрд на военную помощь

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение о выделении дополнительных 435 млн крон ($68,23 млн) на восстановление Украины. Соответствующие соглашения по инвестициям будут подписаны министром иностранных дел Ларсом Лёкке Расмуссеном в Риме на конференции по восстановлению Украины (URC2025) 10 июля, сообщает МИД королевства в пресс-релизе.

"Дания будет поддерживать Украину на протяжении всего пути к прочному миру, - прокомментировал Лёкке Расмуссен. - Поскольку поддержка Украины, как гражданская, так и военная, имеет решающее значение для обеспечения ее наиболее сильной позиции на переговорах, Дания сейчас выделяет дополнительные 435 миллионов крон на восстановление".

Как поясняется в сообщении, 338 млн крон ($53,01 млн) - инвестиции в области энергоэффективности, водоснабжения и отопления Николаева и Николаевской области на период с июля 2025 года по июнь 2028 года. 75 млн крон ($11,76 млн) направляются программу EU4Reconstruction (восстановление отдельных городов), 22 млн крон ($3,45 млн) - на программу Skills4Recovery (образование и занятость для удовлетворения спроса на рабочую силу).

За последние три года Дания направила Киеву около €9 млрд на военную помощь и около €867 млн - на гражданскую.