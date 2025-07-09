Эрдоган допустил потенциальную возможность трансляции по ТВ суда над Имамоглу

Мэра Стамбула задержали 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестовали 23 марта по решению суда

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отверг идею об организации трансляции в прямом эфире слушаний по делу арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Ранее с требованием организовать такую трансляцию выступил глава оппозиции от Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель.

Слова Озеля были адресованы соратнику Эрдогана по партийной коалиции Девлету Бахчели, главе Партии националистического движения (ПНД), который в целом позитивно отнесся к трансляции суда над Имамоглу.

"Если господин Бахчели сделал такое заявление, думаю, это хорошо. Думаю, это было бы благоприятным", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о реакции Бахчели на данную проблему.

Сам глава ПНД ранее отметил, что "поскольку Озель настаивает на своем требовании [организовать прямую трансляцию суда]", есть надежда, что "это его ожидание будет оценено с разумных и законодательных позиций". "Мы надеемся и хотим, чтобы судьба белых и черных овец была раскрыта. Пусть турецкий народ увидит правду. Пусть узнает правду", - прокомментировал требования Озеля политик.

Между тем, как отмечает телеканал NTV, министру юстиции Йылмазу Тунчу журналисты также задавали этот вопрос. Он сослался на уголовно-процессуальный кодекс Турции и заявил, что существуют определенные препятствия для организации прямой трансляции. "Сначала необходимо урегулировать этот вопрос. Если будет достигнут консенсус и в законодательство получится внести изменения, то тогда вопрос [о прямой трансляции суда] будет передан на усмотрение парламента", - отметил Тунч.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Предварительно суд над Имамоглу запланирован на сентябрь.