Cуд по делу о покушении на премьера Словакии заслушал запись свидетельских показаний

Роберт Фицо не участвует в судебном процессе

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Суд по уголовному делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заслушал видеозапись с его свидетельскими показаниями. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Фицо представляет в суде адвокат Давид Линдтнер. Премьер не участвует в судебном процессе, который продолжается второй день 9 июля. Он дал исчерпывающие показания по делу в июле прошлого года и эта запись, согласно телеканалу, была заслушана в суде.

Покушение на главу правительства совершил в городе Гандлова (Западная Словакия) 15 мая прошлого года 72-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Фицо получил несколько огнестрельных ранений. Он перенес ряд хирургических операций и смог вернуться к исполнению своих рабочих обязанностей только через два с половиной месяца.

Рассмотрение дела Цинтулы проходит в Специализированном уголовном суде в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии. Стрелявшего в главу правительства обвинили по статье о терроризме. Ему грозит пожизненное заключение.