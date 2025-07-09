Венгрия выступила против выделения Украине €100 млрд из бюджета ЕС на 2028-2034 годы

По мнению политического советника Балаж Орбана, предложение Брюсселя ведет к тому, что на €100 млрд "уменьшится конкурентоспособность Европы"

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Венгерское правительство выступило против проекта бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающего выделение €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Как заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, документ, подготовленный в Брюсселе, означает, что ЕС придется финансировать продолжение войны и ради этого влезть в долги.

"У Европы закончились деньги, но, когда дело доходит до войны, €100 млрд всегда найдутся", - отметил входящий в ближайшее окружение главы правительства Балаж Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он подтвердил, что Еврокомиссия предлагает выделить такую сумму "в следующем [семилетнем] бюджетном цикле" на оказание военной помощи Украине.

По его мнению, предложение Брюсселя ведет к тому, что на €100 млрд "уменьшится конкурентоспособность Европы", будут сокращены средства на охрану границ, а также финансовая поддержка семей в странах ЕС.

"И это только начало", поскольку Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно €1 трлн, предупредил Балаж Орбан. "Европа не может выбраться из экономического, социального кризиса и кризиса в области безопасности, а Брюссель продолжает финансировать войну - оружие вместо мира, еще больший долг вместо конкурентоспособной Европы", - заключил советник премьера.

Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью расходов в размере €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Ожидается что документ будет представлен членам ЕС на следующей неделе. Переговоры на эту тему между Еврокомиссией и странами сообщества могут продолжаться до конца 2027 года.