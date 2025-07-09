Мерц заявил, что Германия должна иметь собственную сталелитейную промышленность

Канцлер ФРГ намерен изучить возможность проведения сталелитейного саммита

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. ФРГ должна иметь собственную сталелитейную промышленность и не должна зависеть от импорта стали из других государств, заявил канцлер Фридрих Мерц.

"Я не хочу, чтобы Германия зависела от импорта стали из других стран, где бы эти страны ни находились", - заявил Мерц, выступая в Бундестаге. "Германия должна иметь собственную сталелитейную промышленность", - констатировал он. При этом канцлер отметил, что находится в тесном контакте со сталелитейными компаниями и во вторник у него была продолжительная беседа с исполнительным советом промышленного профсоюза IG Metall.

В то же время Мерц сообщил, что намерен изучить возможность проведения сталелитейного саммита. "Со своей стороны я обещал рассмотреть этот вопрос самым благоприятным образом. Однако подобный саммит должен также дать результат", - добавил он.