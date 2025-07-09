В Румынии ввели запрет на въезд в ЕС мэру Кишинева по просьбе Санду

В заявлении блока оппозиционных молдавских партий "Альтернатива" сообщается, что "уже сама возможность проведения в Молдове демократических выборов породила в правящей власти панику и смятение"

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Румынии ввели запрет на въезд мэру Кишинева Иону Чебану по просьбе президента Молдавии Майи Санду. Об этом говорится в заявлении блока оппозиционных молдавских партий "Альтернатива", одним из лидеров которого он является.

"Сегодня по заказу властей Республики Молдова мэру столицы запрещен въезд в страны Европейского союза. Режим Санду назначил Иона Чебана главным своим врагом. Мы знаем, что действующий в Кишиневе режим на ближайшие дни подготовил целую серию специальных карательных мероприятий против Иона Чебана, блока "Альтернатива" в целом. Режим Санду трясется от страха. Уже сама возможность проведения в Молдове демократических выборов породила в правящей власти панику и смятение, а неотвратимое поражение толкает власть на еще большие глупости, ошибки и преступления", - говорится в заявлении в Telegram-канале блока.

Ранее МИД Румынии сообщил, что Чебану запрещен въезд в страну.