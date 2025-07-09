Мерц считает, что удары Израиля по Ирану соответствуют международному праву

Канцлер Германии отметил, что израильская сторона "имеет право дать военный отпор"

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что удары Израиля по Ирану не являются нарушением международного права.

"Можно сделать вывод, что Израиль подвергается ежедневным нападениям в течение многих лет и имеет право дать им военный отпор", - заявил Мерц, выступая в Бундестаге. По крайней мере, после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, по его словам, всем должно быть ясно, что "такие атаки имеют место и что к такой военной угрозе следует относиться крайне серьезно". "И именно поэтому у меня сегодня нет никаких сомнений относительно легитимности и законности действий Израиля с точки зрения международного права", - утверждал канцлер ФРГ.

В то же время он подчеркнул, что израильские авиаудары по ядерным объектам Ирана не обязательно должны юридически считаться превентивным ударом. По мнению Мерца, это "лишь одно из нескольких возможных предположений".