Мерц заявил, что настаивал на продолжении военной помощи Украины со стороны США

Единственная область, в которой есть реальная проблема, это производство военной техники, оружия и боеприпасов, отметил канцлер Германии

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы Вашингтон продолжал оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.

"За последние несколько недель у меня было три личных встречи с президентом США и несколько телефонных разговоров. Я настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать этой стране [Украине] как военную, так и гражданскую помощь", - заявил Мерц, выступая в Бундестаге. При этом он отметил, что помощь США в сущности продолжается, а не прекращается.

"Мы продолжим обсуждение этих вопросов завтра в Риме на конференции, на которую нас пригласила премьер-министр Италии. И я могу заверить вас, что мы как правительство ФРГ сделаем все возможное, чтобы и дальше помогать этой стране в гражданском, военном, политическом и финансовом отношении", - констатировал Мерц. В то же время он утверждал, что "помощь Украине не будет прекращена из-за финансовых ресурсов или кадровой поддержки".

"Единственная область, в которой у нас сейчас есть реальная проблема, - это производство военной техники, оружия и боеприпасов", - указал он. "Поэтому я обращаюсь к американскому правительству и спрашиваю, можем ли мы договориться с Америкой о предоставлении Украине, например, дополнительных систем ПВО. Все это находится в тесном диалоге между правительством ФРГ и правительством США. Я делаю все возможное, чтобы мы вместе достигли этой цели", - заключил канцлер ФРГ.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заместить американские поставки.

7 июля Трамп заявил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении. Как проинформировала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на текущей и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.