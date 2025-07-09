Орбан назвал обвинение фон дер Ляйен в коррупции вершиной айсберга проблем в ЕС

Премьер-министр Венгрии указал на провальную политику нынешнего руководства Евросоюза по всем направлениям

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что обвинения в коррупции, выдвинутые против председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, - лишь верхушка айсберга гигантских проблем в Брюсселе.

"Завтра в Европейском парламенте будет неспокойный день", - отметил глава правительства, напомнив, что 10 июля в Страсбурге состоится голосование по вопросу о доверии руководителю ЕК. "Евродепутаты проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен по-прежнему возглавлять брюссельскую бюрократию. Голосование запланировано из-за коррупционных скандалов, разгорающихся вокруг председателя, но мы все знаем, что коррупция - это только верхушка айсберга", - написал он в Х.

"Речь идет не только об этом. Речь идет о компетентности, результатах и будущем Европы", - добавил Орбан, указав на провальную политику нынешнего руководства Евросоюза по всем направлениям.

По его мнению, европейская конкурентоспособность находится в руинах, европейские цены на энергоносители зашкаливают, нелегальная миграция вышла из-под контроля, гендерная идеология процветает, на Украине продолжается вооруженный конфликт, европейские фермеры находятся на грани разорения, а "бессмысленная экологическая идеология достигла своего пика".

"Завтра наступит момент истины: с одной стороны - брюссельская имперская элита, с другой - патриоты и здравый смысл. Никаких уверток, выбор должен быть сделан. Госпожа председатель, лидерство - это ответственность. Пора уходить!" - подчеркнул венгерский премьер, призвав фон дер Ляйен подать в отставку.

Поводом для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии фон дер Ляйен послужили в первую очередь выдвинутые против нее обвинения в закупке Евросоюзом не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.