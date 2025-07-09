Мерц: ФРГ выступит в Риме с предложениями о дальнейшей военной поддержке Киева

Прежде всего, речь идет о предоставлении систем ПВО, отметил канцлер Германии

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Германская сторона на международной встрече по восстановлению Украины в Риме (10-11 июля) выступит с предложениями о дальнейшей военной поддержке Киева. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Снабжение оружием украинской армии является долгосрочной темой", - сказал он. "Завтра мы встретимся в Риме, чтобы еще раз обсудить время после установления перемирия", - отметил Мерц.

"Во время конференции в Риме у нас пройдет видеоконференция так называемой "коалиции желающих", мы обсудим некоторые детали дальнейших поставок, дальнейшей поддержки Украины", - сообщил он, уточнив, что, прежде всего, речь идет о предоставлении систем ПВО. "Я изложу соответствующие предложения, которые мы могли бы реализовать из Германии", - заявил канцлер.