Cуд по делу о покушении на премьера Словакии продолжится 5 августа

Следующее заседание суда, на которому будут заслушаны свидетели по делу, состоится 19 сентября

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Суд по уголовному делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжится 5 августа. Об этом сообщило Словацкое радио.

Решение о перерыве в начавшемся 8 июля судебном процессе над стрелявшим в Фицо 72-летним писателем-пенсионером Юраем Цинтулой принял председательствующий на суде судья Игорь Кралик. После 5 августа следующее заседание суда, на котором будут заслушаны свидетели по делу, состоится 19 сентября.

В среду суд заслушал видеозапись с показаниями Фицо. Премьер не участвует в судебном процессе. Его представляет адвокат Давид Линдтнер. Политик, говоря о покушении, напомнил, что оно состоялось после выездного заседания словацкого правительства. Он вышел из здания, где оно проходило, и подошел к приветствовавшим его согражданам. Затем до него донеслись звуки, которые он не посчитал стрельбой из пистолета, и ощутил резкий удар в живот. "Все это время я находился в сознании", - сказал Фицо.

Покушение на главу правительства Цинтула совершил в городе Гандлова (Западная Словакия) 15 мая прошлого года. Фицо получил несколько огнестрельных ранений. Он перенес ряд хирургических операций и смог вернуться к исполнению своих рабочих обязанностей только через два с половиной месяца.

Рассмотрение дела Цинтулы проходит в Специализированном уголовном суде в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии. Стрелявшего в главу правительства обвинили по статье о терроризме. Ему грозит пожизненное заключение.