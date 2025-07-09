Гуцул обвинила в предвзятости судью, который будет рассматривать продлении ареста

Это еще одно подтверждение, что в Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявила глава Гагаузии

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обвинила в предвзятости судью Сергея Чобану, который рассматривает ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста.

"Дело о продлении меры пресечения мне вновь будет рассматривать тот же судья, чья предвзятость не вызывает сомнений даже у нейтральных наблюдателей. Это еще одно подтверждение того, что в Молдове больше нет независимой судебной системы. Судьи послушно исполняют политические заказы [Майи] Санду и Партии действия и солидарности, превращаясь в инструмент политической расправы", - написала Гуцул в своем Telegram-канале после заседания суда.

Сегодня адвокаты политика потребовали отвода судьи, но получили отказ. Рассмотрение ходатайства прокуроров о продлении ареста перенесли на 10 июля. Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования избирательной кампании Гуцул в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии.

Прокуроры мотивируют необходимость продления ареста тем, что Гуцул якобы может повлиять на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. При этом само дело никак не продвигается. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.